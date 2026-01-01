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El Senado dio media sanción a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
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Gobierno autoriza ingresar tropas de Brasil para ejercicios militares conjuntos
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El Senado debate la inviolabilidad de la propiedad privada
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Detuvieron a exfuncionarias de la ANMAT en la causa por fentanilo contaminado
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El Vaticano confirmó la visita del papa León XIV a la Argentina
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Brasil retira Embajador en Argentina y reduce al mínimo la relación diplomática
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Dirigentes sindicales denunciaron al gobierno por la reforma laboral
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El Gobierno alcanzó un acuerdo y se levantó el paro portuario
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Según informe de la UCA la pobreza subió
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Puertos: sigue el paro de prácticos
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Quintela: “lo que sea, lo vamos a expropiar”
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Sindicatos denunciarán al Estado argentino ante la CIDH por la reforma laboral
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