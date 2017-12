Concursos docentes - FM Riel

Examen de oposición para el cargo de Secretario

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay y Coordinación Departamental de Examen de oposición para el cargo de Secretario informa:

• Fecha de las Prácticas: del 22/11 al 30/11

• Cantidad de días y modalidad: se deberán presentar a las instituciones durante cuatro días continuos o discontinuos. A contraturno. Respecto a la cantidad de horas a cumplir serán las necesarias que un aspirante defina, no implica ir cada día un turno completo.

El coordinador comunicará la nómina de aspirantes a cada institución seleccionada, días y horarios.

• Lugar: cada aspirante realiza las prácticas en su departamento, selecciona la institución y comunica al coordinador.

• Los aspirantes deberán llevar la planilla de asistencia que se encuentra en la plataforma, para que los directivos o en su defecto la persona a cargo de la institución ese día, firme su asistencia.

• Los que se desempeñan como secretario interino/suplente deberán realizar las prácticas en otro establecimiento, a excepción que en la localidad no existiera otra institución de la modalidad.

• Cada aspirante realizará las prácticas en el turno opuesto al que se desempeña, las excepciones están expuestas en Nota 5 de Comisión de Oposición.

• Ante situaciones no previstas comunicarse a la Comisión vía Coordinador Departamental.

• Respecto a las actividades a desarrollar en estas jornadas remitirse al Anexo II, Punto II de la Res. Nº3580/17 C.G.E.